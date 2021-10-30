موجة عنف جديدة ضد مسلمي الهند

الوكيل الإخباري- تعرضت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين بولاية تريبورا الهندية، لهجمات وأعمال تخريب، على يد "عصابات هندوسية متطرفة".

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وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة الواقعة شمال شرقي الهند، بعد قيام "عصابات هندوتفا المتطرفة" بحرق مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين، عقب أعمال عنف بين هندوس ومسلمين في بنغلاديش المجاورة.



وتحركت الشرطة الهندية لفرض سيطرتها ومنع تجدد أعمال العنف، كما حظرت التجمعات لأكثر من 5 أشخاص.



وبدأت أعمال العنف ضد المسلمين في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مظاهرة نظمتها منظمة "فيشوا هندو باريشاد" (المجلس الهندوسي العالمي)، تخللتها خطابات تحريضية.



وفي 27 أكتوبر، كشف بيان نشرته جمعية حماية الحقوق المدنية "APCR" الهندية عن تعرض 16 مسجدا على الأقل لأضرار على يد "عصابات هندوتفا المتطرفة"، وأن العديد من المنازل والمتاجر التابعة للمسلمين جرى حرقها.

المصدر: الأناضول

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