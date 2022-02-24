موجة نزوح جماعي من كييف بسبب القصف الروسي

الوكيل الإخباري- نقلت وكالات دولية، الوضع الذي تعيشه كييف، في أعقاب إعلان روسيا بدء عملية عسكرية على أوكرانيا، صباح الخميس.

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ونقلت كاميرات مصورين ازدحامات مرورية خانقة في كييف، نتيجة لنزوح أعداد كبيرة من الأوكرانيين نحو الجزء الغربي من البلاد.



وقال مستشار لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 9 من جراء القصف الروسي، مع شن موسكو هجوما واسعا على جارتها.



كما قال حرس الحدود إن أرتالا من الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوغانسك، وفقما ذكرت "رويترز".

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