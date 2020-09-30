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الأربعاء، 30-09-2020 07:48 ص

مريضان تحت العناية المركزة .

موريتانيا.. حمى الوادي المتصدع تودي بحياة 4 أشخاص

روسيا
موريتانيا


الوكيل الإخباري - أعلن والي تكانت في موريتانيا المختار ولد حنده، أن حمى الوادي المتصدع في الولاية أودت بحياة 4 أشخاص، فيما يوجد مريضان تحت العناية المركزة .

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وشدد ولد حنده على "ضرورة أن يلتزم السكان بأقصى درجات الحيطة والتقيد بالتعليمات الواردة في البيان المشترك لوزارتي الصحة والتنمية الريفية الصادر الاثنين".


من جهته، طمأن المدير العام بوزارة الصحة سيدي ولد الزحاف الجميع على أن "الوضعية الحالية للوباء تحت السيطرة"، ولكنه شدد على "ضرورة الاحتراز".
وقال المندوب الجهوي لوزارة التنمية الريفية إسلم ولد محمد المختار، إن "هذه الحمى النزيفية أودت بحياة 25 رأسا من الإبل".


وأشار ولد محمد المختار، إلى أن "وزارة التنمية الريفية بصدد تنظيم حملات تلقيح"، داعيا المواطنين إلى التجاوب مع هذه الحملات.


وسجلت حالات من حمى الوادي المتصدع في ولايات أخرى، منها لعصابه ولبراكنه والترارزة.


وسبق أن تسببت الحمى في وفاة أكثر من 17 شخصا عام 2012، كما عادت للظهور عام 2018 وخلفت عدة وفيات أخرى.


المصدر: روسيا اليوم 

 

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