موريتانيا: فوز الغزواني بفترة رئاسية ثانية

الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا، فجر اليوم الاثنين، فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 56.12 بالمئة من الأصوات.

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ووفقا للوكالة الموريتانية للأنباء، فقد نشرت اللجنة النتائج بعد اكتمال فرز الأصوات عبر موقعها الرسمي، حيث حل ثانيا وبفارق كبير المرشح بيرام الداه ولد اعبيد، بحصوله على 22 بالمئة من الأصوات، وحل ثالثا مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار، بحصوله على نحو 13 بالمئة من الأصوات.



وحصل الرئيس المنتهية ولايته على نحو 550 ألف صوت، في حين نال ولد اعبيد نحو 218 ألف صوت، بينما حصل المرشح ولد سيدي المختار على حوالي 126 ألف صوت، وفقا للأرقام التي نشرتها لجنة الانتخابات.



وبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى أكثر من 55 بالمئة وفق الأرقام الرسمية الأولية.