الإثنين 01-07-2024
الوكيل الاخباري
 

195 ألف شخص يغادرون مناطقهم بسبب العواصف المطيرة في الصين

تكريم مهرجان جرش الشريك الاستراتيجي لمهرجان المسرح الحر ويمثله السيد أيمن سماوي

ايمن عبدالحميد غنيم ابو اسامة في ذمة الله

لبيد: الاتهامات حول إطلاق سراح أبو سلمية خلل وظيفي للحكومة

صادرات الزرقاء تتجاوز 24 مليوناً لشهر حزيران

5% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في النصف الأول من العام الحالي

أسماء الطلبة الأوائل في الشامل الدورة الربيعية

62.63 % نسبة النجاح بامتحان "الشامل" للدورة الربيعية 2024

خلال موسم الحج .. السعودية توقف 155 متهماً بالفساد من 7 وزارات

اعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية- رابط

الإثنين، 01-07-2024 09:54 ص

موريتانيا: فوز الغزواني بفترة رئاسية ثانية

8de7376f02


الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا، فجر اليوم الاثنين، فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 56.12 بالمئة من الأصوات.

اضافة اعلان


ووفقا للوكالة الموريتانية للأنباء، فقد نشرت اللجنة النتائج بعد اكتمال فرز الأصوات عبر موقعها الرسمي، حيث حل ثانيا وبفارق كبير المرشح بيرام الداه ولد اعبيد، بحصوله على 22 بالمئة من الأصوات، وحل ثالثا مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار، بحصوله على نحو 13 بالمئة من الأصوات.


وحصل الرئيس المنتهية ولايته على نحو 550 ألف صوت، في حين نال ولد اعبيد نحو 218 ألف صوت، بينما حصل المرشح ولد سيدي المختار على حوالي 126 ألف صوت، وفقا للأرقام التي نشرتها لجنة الانتخابات.


وبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى أكثر من 55 بالمئة وفق الأرقام الرسمية الأولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
222

195 ألف شخص يغادرون مناطقهم بسبب العواصف المطيرة في الصين

2487fc92522519f91b6618bc31d4669c

خلال موسم الحج .. السعودية توقف 155 متهماً بالفساد من 7 وزارات

WhatsApp Image 2024-07-01 at 10.46.09 AM

مصر : مقتل 3 أشخاص واصابة 8 بانهيار مبنى سكني في أسيوط

698708 (1)

انطلاق حملة الجولة الثانية لرئاسة إيران

222

بسبب أسعار الأرز.. اعتقال مسؤولين بسلاسل تجارية في ميانمار

66822e7d4c59b765d814bcad

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

أخبار متعلقة
667f9ce542360420e0110ee3

موريتانيا تشهد انتخابات رئاسية والغزواني الأوفر حظا من بين 7 مرشحين

689389

انتقادات شديدة لزعيم حزب الإصلاح البريطاني بعد تصريحات بأن الغرب دفع روسيا لغزو أوكرانيا

IranFlagPicture5

ايران : إغلاق باب الترشح للرئاسة واعلان القوائم الثلاثاء القادم

667420

أحمدي نجاد يسجل ترشحه للرئاسة الإيرانية

665ae10b4c59b7349a551256

ارتفاع حرارة الجو في الهند يقتل ما لا يقل عن 85 شخصا في يوم واحد