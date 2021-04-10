موزمبيق .. قلق لتنامي نفوذ داعش في البلاد

الوكيل الإخباري - صرح مصدر أمني في موزمبيق بأن سلطات البلاد تتخوف من ظهور "جيب" في البلاد يخضع لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.



وفي تصريحات صحافية قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التنظيم الذي استولى مسلحوه مؤخرا على مدينة بالما ينشط في ثلاث محافظات من البلاد هي كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا.

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وأضاف أن موزمبيق تتعاون مع تنزانيا المجاورة في سعيهما المشترك لمواجهة تنامي نفوذ التنظيم.



وكان "داعش" أعلن سابقا عن استيلائه على مدينة بالما بعد معارك استمرت منذ 24 مارس الماضي.

وقبل أسبوع، أعلنت الشرطة وقوات الأمن في البلاد أن هجوم "داعش" على بالما تم صده ولم يبق للمسلحين وجود في المدينة.

المصدر : روسيا اليوم