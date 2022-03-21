موسكو: استهداف قاعدة لتدريب أجانب غربي أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، استهداف "قاعدة عسكرية لتدريب "مرتزقة أجانب" في منطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا" بصواريخ مجنحة عالية الدقة، ما أسقط نحو 80 قتيلا.

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جاء ذلك في بيان الوزارة اليومي لنتائج العملية العسكرية في أوكرانيا، وأشارت إلى تمكنها من قصف وتدمير عدد من المنشآت العسكرية، وتسديد ضربات بصواريخ مجنحة عالية الدقة من طراز "كروز"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".



وذكر البيان أن "الصواريخ المجنحة الروسية عالية الدقة هاجمت، ليلة أمس، مركزا لتدريب المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية الأوكرانية في معسكر نوفايا ليوبوميركا للتدريب على الأسلحة المشتركة في منطقة ريفني، حيث أوقعت أكثر من 80 قتيلا من المرتزقة والقوميين".



كما دمرت الصواريخ المجنحة عالية الدقة من الجو مستودع ذخيرة ومقر لواء ميكانيكي بالقرب من قرية "سيليتس".



وفي السياق، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلي أن عملياتها العسكرية خلال الليلة الماضية في منطقة دونيتسك، نتج عنها مقتل أكثر من 50 مسلحا، وتدمير 3 دبابات و٤ عربات قتال مشاة وقطعتي مدفعية و4 مركبات مدرعة، حسب المصدر ذاته.



واعترفت موسكو باستقلال منطقة دونيتسك قبل إطلاقها عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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