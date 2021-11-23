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الثلاثاء، 23-11-2021 03:34 م

موسكو: العقوبات الأميركية على خط نقل الغاز إلى أوروبا غير شرعية

خط-أنابيب


الوكيل الإخباري-قالت موسكو اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية على مشروع خط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 2" غير شرعية.

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واكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، ان روسيا تعتبر هذه العقوبات خاطئة وغير شرعية، خاصة على خلفية محاولات الحوار مع واشنطن "الذي تم فقدانه".

 

يذكر ان وزارة الخارجية الأميركية كانت قدمت، أمس الاثنين، تقريرا للكونغرس حول حماية أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على سفينتين وشركة أعمال مرتبطة بأعمال المشروع الروسي لنقل الغاز "السيل الشمالي 2"

 

بترا

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