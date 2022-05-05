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الخميس، 05-05-2022 10:00 م

موسكو : العقوبات الغربية على روسيا تأتي بنتائج عكسية

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الوكيل الاخباري -  أكدت موسكو، اليوم الخميس، على أن عقوبات الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب على روسيا تأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد العالمي، مشددة على أن الاقتصاد الروسي يشهد استقرارا ماليا وتحقيق الروبل لمكاسب خلال الأسابيع الماضية.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان صحفي: “أخذنا علما بتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الخطط المحتملة لتشديد العقوبات ضد بلادنا، نوصي الدوائر الحاكمة في أمريكا، بأن توجه طاقاتها التي لا تعرف الكلل لحل المشاكل في الولايات المتحدة نفسها”.

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