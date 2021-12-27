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الإثنين، 27-12-2021 09:41 م

موسكو: الناتو يستعد لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا

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الوكيل الاخباري - قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، إن حلف شمال الأطلسي "ناتو" يستعد لنزاع مسلح واسع النطاق مع موسكو.

وأوضح فومين في تصريح صحفي، الإثنين، أن روسيا بذلت محاولات عديدة للتعامل الإيجابي مع الناتو بعد الحرب الباردة، مشيرا إلى نزع السلاح على حدودها الغربية.

وأضاف أن موسكو مستعدة دائما "لإقامة علاقات شراكة بناءة" مع الدول الغربية، معربا عن أمله في الاستجابة السريعة والملموسة من الحلف للمقترحات التي قدمت عبر الولايات المتحدة بضمانات أمنية مختلفة.

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