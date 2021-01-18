موسكو.. انخفاض قياسي في درجات الحرارة لم تشهده المنطقة منذ 4 سنوات

الوكيل الاخباري - أعلن الموظف في مركز فوبوس للطقس، إيفغيني تيشكوفيتس، أن درجة الحرارة في موسكو وصلت إلى 22-25 درجة تحت الصفر ليلة 18 يناير/كانون الثاني.

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ووفقا له ستبلغ درجة الحرارة في ضواحي موسكو ناقص 30، أي 11 درجة تحت المعدل الطبيعي.

ووردت بيانات في وقت سابق، أنه من المتوقع حدوث صقيع غير طبيعي وسيشهد الجزء الآسيوي من روسيا أعلى انحراف عن المعدل المناخي بمقدار 18 درجة.



كما صرحت كبيرة المتخصصين في مكتب الأرصاد الجوية بالعاصمة موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا، أنه بحلول يوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، ستنخفض درجة حرارة الهواء في موسكو ليلاً إلى 24 درجة تحت الصفر، وهو ما يقل عن المعدل المناخي بمقدار ثماني إلى عشر درجات.

المصدر : سبوتنك







