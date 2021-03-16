الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 11:40 ص

موسكو تؤكد جاهزية روسيا لتعزيز التعاون مع تركيا

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الوكيل الاخباري - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، جاهزية روسيا لتعزيز التعاون البناء مع تركيا في كل الاتجاهات.

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وجاء في تعليق زاخاروفا بمناسبة الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة الصداقة بين حكومة جمهورية روسيا السوفيتية والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا: "إننا نؤكد جاهزيتنا لتعزيز التعاون البناء مع تركيا في كل الاتجاهات وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنفيذ مشاريع ذات آفاق واسعة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية وتحسين التبادل الثقافي والإنساني والاتصات البشرية".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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