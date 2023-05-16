الثلاثاء 16-05-2023
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الثلاثاء، 16-05-2023 10:20 ص

موسكو تتحدث عن علاقاتها مع الرياض

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الوكيل الإخباري- قال الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رمضان عبد اللطيبوف، إن العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية تتطور بنشاط وفي اتجاهات مختلفة.

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وأضاف عبد اللطيبوف في تصريح صحفي أن "المملكة العربية السعودية لاعب مهم للغاية في المنطقة، ولدى روسيا علاقات شراكة استراتيجية في كثير من النواحي".

وأشار إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة في عام 2019 ومحادثاته مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال الدبلوماسي إن "روسيا والسعودية نجحتا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، بما في ذلك على منصات المنظمات الدولية مثل أوبك + والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة بريكس وغيرها"، مشددا على أن علاقات موسكو الودية مع المملكة تعكس متانة العلاقات الروسية مع كل العالم الإسلامي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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