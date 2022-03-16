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الأربعاء، 16-03-2022 09:52 م

موسكو تتهم أوكرانيا بالتحضير لهجوم كيماوي بدعم غربي وإلصاق التهمة بالجيش الروسي

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الوكيل الاخباري - حذرت روسيا من أن لديها أدلة تشير إلى أن أوكرانيا تستعد لاستخدام مواد كيماوية ضد المدنيين بدعم من الغرب، واتهام روسيا به.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية على لسان متحدثها اللواء إيغور كوناشينكوف إن "القوات الروسية في أوكرانيا لا تحمل ولا يمكن أن تحمل ذخائر كيميائية"، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم نقلا عن بيان للوزارة.


وأضاف أن روسيا أوفت بالتزاماتها الدولية منذ أمد وأتلفت كافة مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، على عكس الولايات المتحدة.


وتابع أن الجيش الروسي ضبط العديد من "الأشياء الخطرة" في الأراضي التي سيطر عليها، ويعمل على ضمان سلامتها، كاشفا عن أنه حصل على وثائق من اللواء الرابع في الحرس الوطني الأوكراني، تضم خريطة مفصلة لأقاليم أوكرانيا تحمل علامات عليها رموز وأنواع مواد سامة مخزنة، لافتا إلى "أن أي محاولة استفزازية لاستخدام المواد السامة سنكشف عنها حتما".


وأوضح: "لقد فضحنا مرارا الفظائع التي ينفذها القوميون الذين يرهبون المدنيين بسبب أي عصيان أو محاولات لمغادرة المدن.. وزعنا اليوم مشاهد لمدنيين قتلوا في تشيرنيغوف، زعمت أن الجنود الروس أطلقوا النار عليهم".


وطلبت بولندا تشكيل "بعثة سلام" أطلسية تحظى بـ"حماية قوات مسلّحة" لمساعدة أوكرانيا، بحسب نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي.


ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن كاتشينسكي قوله: إن "هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلّحة، يجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا".


وشارك كاتشينسكي إلى جانب رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا مساء الثلاثاء، في اجتماع عقد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال.

 

العين الاخبارية


 




 

 


 

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