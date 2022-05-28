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السبت، 28-05-2022 06:26 م

موسكو تحذر من إرسال واشنطن أسلحة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف

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 الوكيل الاخباري - حذرت روسيا، اليوم السبت، من إرسال الولايات المتحدة الأميركية أسلحة صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشددة على أن تلك الخطوة لها تداعيات لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي.

وقال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، في تصريحات صحفية "إنه في حال توريد مثل هذه الأسلحة لكييف، فإن هناك خطرا يأن يجري وضعها بالقرب من الحدود الروسية، وأن الأوكرانيين سيكونون قادرين على ضرب المدن الروسية".

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