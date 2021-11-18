موسكو تحذر من انتقال الإرهاب من أفغانستان إلى دول الجوار

الوكيل الإخباري - حذرت روسيا من انتقال الإرهاب وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار، مشيرة إلى أن الوضع في أفغانستان لم يزدد استقرارا في الفترة الأخيرة.

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "اليوم هناك خطر حقيقي لانتقال الأنشطة الإرهابية و المتعلقة بالمخدرات إلى دول الجوار، بما في ذلك تحت غطاء الهجرة".



وأضاف: "نعول على أن حركة "طالبان" ستواصل تنفيذ التزاماتها بشأن القضاء على تلك التحديات".



وأشار إلى أن الوضع الجديد الذي نشأ في أفغانستان بعد 15 أغسطس، "لم يجعل الأفغان أو المجتمع الدولي أقرب من تحقيق الاستقرار في البلاد، وإقامة دولة سلمية وغير قابلة للتجزئة وخالية من المخدرات والجرائم".

روسيا اليوم