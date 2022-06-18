موسكو تحذر من خطر اندلاع مواجهة مع واشنطن

الوكيل الاخباري - حذرت موسكو، اليوم السبت، من أن استمرار تدفق الأسلحة من واشنطن إلى كييف قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية.



وقال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، خلال تصريحات صحفية : " تصعيد التوتر وقيام واشنطن بضخ الأسلحة إلى كييف. هل هم فعلا لا يدركون أن ذلك هو الطريق إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين أكبر دولتين نوويتين، محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".

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