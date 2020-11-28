موسكو تحذر واشنطن وتتوعد بالرد

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها قدمت احتجاجا للولايات المتحدة على انتهاك مدمرة "جون ماكين" الأمريكية للحدود الروسية، معتبرة إياه "استفزازا سافرا".



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وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، الجمعة، إن "دخول السفينة الأمريكية للمياه الإقليمية لروسيا الاتحادية لا يمكنه أن يؤثر على الوضع القانوني لتلك المياه".



وأشارت الخارجية إلى أن الهدف من وراء دخول السفينة الأمريكية للمياه الروسية كان التشكيك في الوضع القانوني لخليج بطرس الأكبر، مضيفة أن واشنطن تعرف جيدا موقف روسيا بشأن تلك المياه والسيادة الروسية عليها.



وأضاف البيان: "ندعو الولايات المتحدة للامتناع عن المغامرات من هذا القبيل في المستقبل، وإلا فسيتحمل الجانب الأمريكي كامل المسؤولية عن التبعات المحتملة لتلك الأعمال".



وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تحتفظ بحق الرد على مثل هذه التصرفات الأمريكية.



يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 24 نوفمبر الجاري عن انتهاك مدمرة "جون ماكين" الأمريكية للحدود الروسية في مياه خليج بطرس الأكبر بالشرق الأقصى الروسي.



وأضافت أن سفينة "الأميرال فينوغرادوف" الروسية المضادة للغواصات أجبرت السفينة الأمريكية على تغيير مسارها ومغادرة المياه الروسية.

ونفت الولايات المتحدة دخول سفينتها للمياه الإقليمية الروسية في إشارة ضمنية إلى أنها لا تعتبر خليج بطرس الأكبر مياها روسية.

المصدر : روسيا اليوم

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