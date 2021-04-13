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الثلاثاء، 13-04-2021 11:35 ص

موسكو تحذر واشنطن وتطالبها بالابتعاد عن روسيا و القرم

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الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تحذر الولايات المتحدة من خطر مرتفع لوقوع حوادث حال اقتراب الولايات المتحدة من روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "يجب أن تفهم (الولايات المتحدة) أن خطر وقوع الحوادث مرتفع. وقد شهدنا العام الجاري شيئا مماثلا في منطقة بحرية أخرى تماما.

ونحذر الولايات المتحدة من أنه من الأفضل بالنسبة لها أن تبتعد عن القرم وساحلنا في البحر الأسود.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء سابقا عن مصدر بوزارة الخارجية التركية أن واشنطن أبلغت أنقرة بمرور سفينتيها العسكريتين بالبوسفور إلى البحر الأسود حيث ستتواجدان ابتداء من 14-15 أبريل الجاري وبحلول 4-5 مايو القادم.

من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن عمليات السفن العسكرية الأمريكية في البحر الأسود تحمل "طابعا روتينيا"، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية تنسق أعمالها هذه مع السلطات التركية وفق اتفاقية مونترو.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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