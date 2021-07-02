موسكو تدخل في تصنيف المدن الأكثر جاذبية للحياة في العالم

الوكيل الاخباري - احتلت العاصمة الروسية، موسكو، المرتبة الثالثة ضمن تصنيف المدن الأكثر جاذبية للحياة في العالم، بحسب تقرير خبراء من شركة الاستشارات الدولية (BCG).



واستند التصنيف على دراسة مستوى المعيشة، وفرص العمل، بالإضافة لعلاقات المجتمع مع السلطات، وكذلك ديناميكيات التغييرات الإيجابية في حياة المواطنين.



وقام الخبراء بتقييم 16 مدينة كبرى، حيث احتلت مدينة نيويورك الأمريكية المركز الأول، بينما احتلت العاصمة البريطانية لندن المرتبة الثانية، بحسب الموقع الإلكتروني لبلدية موسكو.

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وقال فلاديسلاف بوتينكو، رئيس قطاع "التنمية الحضارية" في شركة الاستشارات الدولية: "معيار النجاح في تصنيفنا هو قدرة المدينة على تلبية احتياجات سكانها على أفضل وجه"، وشملت الدراسة 25 ألف مقيم في جميع المدن الـ 16.



يشار إلى أن موسكو دخلت لأول مرة، نهاية العام الماضي، قائمة أفضل 20 مدينة في العالم من حيث جذب المغتربين، وذلك بحسب مركز العاصمة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية.



وبحسب التقرير فإن مدينة موسكو هي مركز مالي كبير تتوفر فيها الوظائف والمجالات المختلفة، مما يجعل فيها التضخم منخفضا والبطالة فيها الأدنى بين المدن الكبرى في العالم.

سبوتنيك