الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 03:56 م

موسكو تدعو للإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو

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الوكيل الإخباري-قال أليكسي زايتسيف نائب مدير إدارة الإعلام بالخارجية الروسية، إن موسكو وعلى خلفية الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، تدعو للإفراج الفوري عن رئيس البلاد روش مارك كريستيان كابوري.

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وأضاف زايتسيف في موجز صحفي اليوم الخميس: "ننطلق من موقف مبدئي يتعلق بعدم قبول التصرفات غير الدستورية لتغيير السلطة. وندعو الى إطلاق سراح رئيس البلاد روش مارك كريستيان كابوري فورا، وكذلك العودة العاجلة إلى الحكم المدني في هذه الدولة".

 

في يوم الأحد الماضي، تمرد جنود في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش.


وقالت مصادر أمنية الاثنين إن العسكريين احتجزوا رئيس البلاد في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واغادوغو.
والرئيس كابوري يتولى السلطة منذ 2015 وأعيد انتخابه في 2020، وبات موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب أعمال العنف من جانب المسلحين الإرهابيين وعجزه عن مواجهتها.

 

روسيا اليوم

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