موسكو ترد على انتقادات واشنطن بخصوص السجون الروسية

الوكيل الإخباري- دعت السفارة الروسية بواشنطن، ردا على قرارات الكونغرس حول معاملة السجناء الأمريكيين بروسيا، المشرعين الأمريكيين إلى التركيز على المعاملة اللاإنسانية للسجناء الروس بالولايات المتحدة.

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وقالت السفارة الروسية في صفحتها على "فيسبوك"، إن "المشرعين الأمريكيين أبدوا قلقهم مرة أخرى بشأن الظروف السيئة المزعومة لاحتجاز عدد من السجناء الأمريكيين في السجون الروسية. وهذا يحدث على خلفية حقيقة أن عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين يواجهون معاملة غير إنسانية في أمريكا كل يوم ويُحرمون من الرعاية الطبية. ربما حان الوقت لهؤلاء البرلمانيين معالجة المشاكل داخل بلادهم".

المصدر: روسيا اليوم