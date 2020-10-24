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السبت، 24-10-2020 03:30 م

بقيادة المشير خليفة حفتر

موسكو تشيد باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا

موسكو
مبنى وزارة الخارجية الروسية


الوكيل الإخباري - ثمنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين حكومة الوفاق الوطني الليبية و"الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، برعاية الأمم المتحدة.

وأصدرت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، تعليقا رسميا على توقيع الطرفين، في جنيف، يوم الجمعة، على الاتفاق الدائم حول وقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد، قالت فيه إن موسكو تعتبر هذا الحدث "خطوة مهمة في طريق تجاوز الأزمة الحادة المزمنة في ليبيا وبدء حوار سياسي شامل هدفه النهائي هو إعادة وحدة البلاد وإنشاء أجهزة حكومية فعالة وإحياء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية".

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وتابع نص التعليق: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام الدقيق بالاتفاقيات السلمية التي تم التوصل إليها في جنيف و"عدم السماح بالتقهقر إلى تناحر بين الأشقاء". 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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