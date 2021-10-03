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الأحد، 03-10-2021 08:40 ص

موسكو تشيد بموقف فنلندا ودعوتها للأوروبيين لتغيير سياستهم اتجاه روسيا

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الوكيل الاخباري– ردا على دعوة فنلندا الدول الأوروبية إلى تغيير سياستها تجاه روسيا والبدء في بناء حوار معها، قالت الخارجية الروسية إن العالم متعدد الأقطاب في حاجة لتوحيد الجهود.

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وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو تأمل في أن تصبح تصريحات مثل تلك التي أدلى بها الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أكثر قوة، لأن العالم متعدد الأقطاب الجديد يتطلب توحيد الجهود، وليس بناء حواجز اصطناعية.

وقال غروشكو إن فنلندا تقليديا تنتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تدعو إلى تطوير علاقات عملية وصحية وطبيعية وحسن الجوار مع روسيا.

وفي وقت سابق، دعا نينيستو، في ندوة مخصصة للذكرى الستين للمعهد الوطني للسياسة الخارجية، الدول الأوروبية إلى تغيير سياستها تجاه روسيا والبدء في بناء حوار مع موسكو.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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