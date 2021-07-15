الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 03:26 م

موسكو تعلق على عرض طالبان بخصوص وقف إطلاق النار في أفغانستان

الخارجية-الروسية


الوكيل الإخباري- قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، إن عرض"طالبان" بخصوص وقف إطلاق النار في أفغانستان بشروط محددة، يتسم بالإيجابية.

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وأضاف كابولوف، الذي يشغل أيضا منصب مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، في حديث على هامش مؤتمر دولي يعقد في طشقند يومي 15 و 16 يوليو، تحت عنوان، "وسط وجنوب آسيا: الترابط الإقليمي، التحديات والفرص"، أن هذا العرض إيجابي، فهو على الأقل لـ 3 أشهر، على الرغم من أننا كنا نطمح بأن تكون فترة الهدنة أطول".

 

وستكون الهدنة لمدة 3 أشهر في البلاد بشرط، الإفراج عن سبعة آلاف من أنصارها المعتقلين، وشطب أسماء قياداتها من قائمة الأمم المتحدة السوداء.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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