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الأحد، 13-03-2022 10:45 م

موسكو تعلن أن المفاوضات مع كييف ستُستأنف الاثنين

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الوكيل الاخباري - أشار الكرملين الأحد، إلى أن المحادثات بين كييف وموسكو ستُستأنف الاثنين عبر تقنية الفيديو، في خضم الهجوم الروسي في أوكرانيا، وفي توقيت تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية على الرغم من المعارك المحتدمة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف نفيه صحة معلومات عن محادثات تجري الأحد، موضحا أن المفاوضات ستُستأنف في 14 آذار/مارس.

وكان مفاوض روسي قد أعلن الأحد في وقت سابق، أن المحادثات تحرز تقدما.

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