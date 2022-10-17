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الإثنين، 17-10-2022 01:46 م

موسكو تعلن اكتمال التعبئة الجزئية

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الوكيل الإخباري - أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن التعبئة الجزئية في العاصمة قد اكتملت وأنه تم إنجازها بشكل كامل.

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وقال العمدة إن نقاط التجميع للتعبئة سيتم إغلاقها بداية من اليوم على 14:00، كما أن أوامر الاستدعاءات التي تم إرسالها للالتحاق بمراكز التعبئة في موسكو فقدت مفعولها.


وأضاف سوبيانين أن التعبئة كانت اختبارا كبيرا للعديد من العائلات في موسكو، ولكن تم إنجاز المهام بفضل مسؤولية ووطنية سكان المدينة.


وبدأت التعبئة في روسيا بأمر رئاسي يوم 21 سبتمبر الماضي.


وفي يوم 14 أكتوبر الجاري، أعلن الروسي فلاديمير بوتين أن التعبئة الجزئية في البلاد ستكتمل في غضون أسبوعين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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