موسكو تعلن تقديمها ضمانات أمنية لواشنطن بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أعلنت موسكو اليوم الأربعاء، عن تقديمها ضمانات أمنية ملموسة إلى الولايات المتحدة الأميركية يشأن أوكرانيا، معربة عن استعدادها لمناقشة الضمانات والمقترحات وتطويرها.

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وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي، "موسكو قدمت مقترحات ملموسة بشأن الضمانات الأمنية المتعلقة بأوكرانيا إلى مساعدة وزير الخارجية الأميركية، ومستعدون لمناقشة الضمانات وتطويرها".



وأضاف أوشاكوف، "الرئيس فلاديمير بوتن أكد استعداد روسيا لبدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية بشكل فوري، ويأمل أن ترد الولايات المتحدة والناتو بشكل إيجابي على ذلك".

بترا