الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تفتح باب التقدم للتعليم الإضافي - وثيقة

وزير السياحة يعمم على المنشآت السياحية - وثيقة

"ماجد الفطيم" تدخل في شراكة مع "Yellow Door Energy" لتزويد فروع كارفور بطاقة نظيفة 100% - فيديو و صور

التوثيق الملكي يبحث سبل التعاون المشترك مع سلطنة عُمان

نقابة الصحفيين تسمي علي فريحات عضوا في مجلس إدارة بترا

الحكومة تنشر حقائق حول قطاع المياه

النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" تنتخب رئيسها ومقررها

البرلمانية الأردنية الأوروبية تبحث والسفير النمساوي تعزيز العلاقات

إربد: منع دخول البضائع للسوق المركزي قبل الرابعة فجرا

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الأربعاء، 15-12-2021 04:16 م

موسكو تعلن تقديمها ضمانات أمنية لواشنطن بشأن أوكرانيا

20171012_1507806515-95887


الوكيل الإخباري-أعلنت موسكو اليوم الأربعاء، عن تقديمها ضمانات أمنية ملموسة إلى الولايات المتحدة الأميركية يشأن أوكرانيا، معربة عن استعدادها لمناقشة الضمانات والمقترحات وتطويرها.

اضافة اعلان


وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي، "موسكو قدمت مقترحات ملموسة بشأن الضمانات الأمنية المتعلقة بأوكرانيا إلى مساعدة وزير الخارجية الأميركية، ومستعدون لمناقشة الضمانات وتطويرها".


وأضاف أوشاكوف، "الرئيس فلاديمير بوتن أكد استعداد روسيا لبدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية بشكل فوري، ويأمل أن ترد الولايات المتحدة والناتو بشكل إيجابي على ذلك". 

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61b9e5f242360446116d923f

الرئيس الجزائري يصل إلى تونس في زيارة دولة تستمر يومين

eea63419-bd95-41e4-9fc5-37eb11d7d503

محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية التركي في دبي

61b9d4e04c59b743bc53ddef

إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستبدال الكاميرات المتضررة في منشأة كرج

61b8d84b4c59b702a7428133

السودان.. حمدوك يكشف سبب عدم تشكيل حكومته منذ توقيع الاتفاق مع البرهان

الصين٢

الصين: 10 ملايين مولود جديد سنويا

3674181

قرداحي : لست نادما على شيء و مشواري السياسي بدأ الآن

أخبار متعلقة
61b53dcf4c59b774f13a6614

الاعاصير تهز امريكا .. و بايدن يصفها بـ "مأساة تفوق التصوّر".

thumbs_b_c_9e93ee5063c7d325eb61d092e201236a

البنتاغون: مازلنا نرصد حشدا من القوات الروسية عند حدود أوكرانيا

643982_0

الصين تُهدد اميركا صراحةً: سنهاجم قواتكم

العراق

أميركا تؤكد التزامها بشراكة استراتيجية مع العراق

امريكا

أمريكا تفرض حزمة عقوبات ضخمة على 4 دول

فرنسا

روسيا : العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية تتطور بالاتجاه الخاطئ