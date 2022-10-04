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الثلاثاء، 04-10-2022 03:35 م

موسكو تكشف أعداد منفذي التعبئة.. وموقف الأحاديث النووية

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن أعداد الذين التحقوا بصفوف الجيش الروسي منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية في 21 سبتمبر.

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ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله خلال اجتماع إنه "حتى اليوم، انضمّ أكثر من 200 ألف شخص إلى الجيش.


ولفت شويغو إلى أن جنود الاحتياط يتم تدريبهم في ساحة تدريب و6 مراكز تدريب.


وطالب شويغو الثلاثاء القادة العسكريين والبحرية بالمساعدة بسرعة على تكييف المجندين للقتال.


ودعاهم إلى إجراء تدريبات إضافية معهم تحت إشراف الضباط ذوي الخبرة القتالية.

 

وقال إنه لا يمكن إرسال الأشخاص الذين تم حشدهم إلى مناطق القتال إلا بعد تنسيق التدريب والقتال. ( سكاي نيوز )

 




 

 


 

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