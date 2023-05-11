موسكو تلاحق قضاة دوليين أمروا بتوقيف بوتين

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، أنها ستدرج قريبا على قائمة المطلوبين قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، إن "لجنة التحقيق فتحت بسرعة قضية جنائية ضد رئيس المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة، والذين أثروا بنشاط في اتخاذ هذا القرار، وسندرجهم قريبا على قائمة المطلوبين".



تجدر الإشارة إلى أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت يوم 17 مارس الماضي مذكرة "باعتقال" بوتين وأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا.



ومن بين ما نسبته المحكمة الجنائية الدولية إلى روسيا، "الترحيل" المزعوم للأطفال الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.



واعتبرت موسكو أن إثارة المحكمة الجنائية الدولية مسألة "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول، مؤكدة أن روسيا لا تعترف باختصاصها، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظر القانون.

روسيا اليوم