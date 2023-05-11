الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

فنلندا توقف نقل الغاز المسال من مشروع روسي

قمة مرتقبة لزعماء دول جوار السودان

وزير الخارجية: أصبحنا قريبين جدا من انتهاء جدوى حل الدولتين

موسكو تلاحق قضاة دوليين أمروا بتوقيف بوتين

مجلس الزرقاء يقرر دعم الأندية الرياضية في المحافظة

المجلس القضائي يوضح حول مراجعة المدينين بأقل من 5 آلاف دينار لدوائر التنفيذ

شكوى من تعرض طالب لضرب مبرح من معلم في عمان - صور

الخرابشة: المرحلة تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الحاصلة في قطاع الكهرباء

حريق هائل إثر انفجار شاحنة وسط مدينة ميلانو الإيطالية

%3.71 معدل التضخم في الأردن حتى نهاية نيسان الماضي

الخميس، 11-05-2023 02:23 م

موسكو تلاحق قضاة دوليين أمروا بتوقيف بوتين

20230317152751reup-2023-03-17t152554z_810946180_rc2rvz9gko4d_rtrmadp_3_ukraine-crisis-crimea-putin.h-e1679067961842


الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، أنها ستدرج قريبا على قائمة المطلوبين قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اضافة اعلان

 

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، إن "لجنة التحقيق فتحت بسرعة قضية جنائية ضد رئيس المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة، والذين أثروا بنشاط في اتخاذ هذا القرار، وسندرجهم قريبا على قائمة المطلوبين".

تجدر الإشارة إلى أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت يوم 17 مارس الماضي مذكرة "باعتقال" بوتين وأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا.

ومن بين ما نسبته المحكمة الجنائية الدولية إلى روسيا، "الترحيل" المزعوم للأطفال الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.

واعتبرت موسكو أن إثارة المحكمة الجنائية الدولية مسألة "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول، مؤكدة أن روسيا لا تعترف باختصاصها، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظر القانون.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
645cd4114236040e9e4be7bb

فنلندا توقف نقل الغاز المسال من مشروع روسي

645cd23a4c59b775e53996d0

قمة مرتقبة لزعماء دول جوار السودان

645cc57042360404155860f8 (1)

حريق هائل إثر انفجار شاحنة وسط مدينة ميلانو الإيطالية

645caeed42360407f017189f

الأمن الروسي يضبط نحو نصف طن من المخدرات مخبأة في شاحنتين متجهتين نحو بولندا

63378139_303

اتحاد السكك الحديدية في ألمانيا يعلن إضراباً جديداً بسبب الأجور

زلزال

هزة أرضية بقوة 5.4 تضرب شرق اليابان

أخبار متعلقة
645209574c59b7599645219b

ضابط في الجيش الأمريكي يحذر زيلينسكي من كارثة مقبلة

اا

استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب

image - 2023-04-30T124234.765

اشتعال مستودع وقود روسي بهجوم مسيَّرة أوكرانية

644a1f2d4236040c315655eb

لحظة تاريخية.. تركيا تنضم إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية

644921114c59b777ad31d5b0

الأمن في موسكو يبطل عمل مراكز اتصال احتيالية عملت لصالح القوات الأوكرانية

thumbs_b_c_5c3ae879d85f852f48e76b1f14ee2f73

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين نرويجيين