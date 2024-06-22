موسكو: سنرد بالشكل المناسب على قرار واشنطن إغلاق مراكز التأشيرة الروسية في الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري- أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد بالشكل المناسب على قرار السلطات الأمريكية إغلاق مراكز التأشيرة التابعة للسفارة الروسية في الولايات المتحدة.



وأضافت: "إن تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن الجانب الروسي سيرد بالشكل المناسب".

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وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في وقت سابق من اليوم، أن الجانب الأمريكي قرر إغلاق فروع مركز التأشيرات الروسي في واشنطن ونيويورك، مشيرا إلى أن واشنطن لم توضح أسباب قرارها.



وأكد أن السفارة الروسية ستبذل قصارى جهدها لتزويد مواطنيها ومراجعيها بالخدمات القانونية والقنصلية اللازمة.

روسيا اليوم