السبت 20-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ورشة حول "بناء وبرمجة روبوتات" في جامعة عمان العربية

هيئة الطاقة توضح حول التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن وشحن المركبات الكهربائية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من عشائر الكريشان

التنمية الاجتماعية تنظم معرضا فنيا للفنانة المبتدئة عُريب فالح

هل يتأثر الأردن بوقف استيراد الدجاج من البرازيل ؟

بخّاخ الأنف يوفر وقاية من البرد والإنفلونزا

يديعوت أحرونوت: نتنياهو وبايدن قد يدليان بتصريح عن الصفقة من واشنطن

وزير الصناعة يفتتح مصنع سنابل للورق والكرتون في القسطل

أنباء بعودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب .. وأول تعليق من الفنانة

اكتشاف عناكب الأرملة السوداء داخل سفينة شحن في ألمانيا

السبت، 20-07-2024 04:23 م

موسكو: عسكرة شمال النرويج لن تعزز أمن المنطقة

669ba2a04c59b7085825212b


الوكيل الإخباري - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن عسكرة شمال النرويج لن تعزز أمن المنطقة، بل ستؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وقالت: "علّقنا مرارا على زيادة النرويج لقدراتها العسكرية، وتكثيف تدريبات قواتها وأنشطتها العسكرية في إطار مساعي "الناتو" لتعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي".

اضافة اعلان


وأضافت: "يعلنون في الناتو أن المناطق الشمالية من النرويج المتاخمة للحدود الروسية أصبحت محصنة وجيدة التسليح في إطار الحلف، فيما تؤكد أوسلو اهتمامها بالاستقرار الإقليمي".


وتابعت: "أود أن أشير إلى أن عسكرة شمال النرويج لن تؤدي إلى تعزيز الأمن، بل سيكون لها تأثير عكسي وستؤدي إلى تصعيد التوتر".


وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع النرويجي إيريك كريستوفرسن إنه سيتعين على "الناتو" تسريع الاستعدادات لمواجهة محتملة مع روسيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
33

تتويج الملياردير إبراهيم إسكندر ملكا جديدا لماليزيا

33

تعرضت لهجومين.. إصابة سفينة قبالة المخا بأضرار طفيفة

33

بايدن يستأنف حملته الانتخابية ودعوات "ديمقراطية" لانسحابه

33

كيف استطاعت المسيرة "يافا" اختراق تل ابيب ؟ .. تفاصيل تكشف لأول مرة

33

شرطة بنغلادش تطلق النار على المتظاهرين في دكا

33

أكثر من 30 مفقودا إثر انهيار جسر في الصين

أخبار متعلقة
IMG_7962-730x438-1

الحوثيون: عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان

5gl04zgd1k8034mpd

روسيا تعتزم البدء بإنشاء محطة فضائية خاصة عام 2027

6683faed4c59b771dd5765bb

الفلبين والصين تتفقان على "تهدئة التوتر" حول بحر الصين الجنوبي

271471

السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

WhatsApp Image 2024-06-22 at 7.51.32 PM

100 صاروخ في عدة دقائق.. خمسة أسرار تفسر قوة منظومة حزب الله الصاروخية

WhatsApp Image 2024-06-20 at 11.22.33 PM

بوتين: روسيا ليست بحاجة إلى تنفيذ ضربة نووية وقائية