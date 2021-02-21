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الأحد، 21-02-2021 10:52 ص

موسكو على موعد مع موجة صقيع لم تحدث منذ 65 عاما

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الوكيل الاخباري - تستعد العاصمة الروسية لموجة صقيع لم تحدث منذ 65 عاما، حيث ستنخفض فيها درجات الحرارة لتصل إلى سالب 27 في بعض المناطق.

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وبحسب تصريحات المختص في مركز "فوبوس" للطقس، يفغيني تيشكوفيتس، فإن درجات الحرارة ستنخفض إلى سالب 27.


مشيرا في الوقت نفسه إلى تفاوت لدرجات الحرارة المنخفضة عشية يوم 23 فبراير في أجزاء من العاصمة، قائلا "سيضرب الصقيع المتلألئ أجزاء واسعة من العاصمة لتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، لتصل في ضواحي العاصمة إلى سالب 30 في بعض المناطق".


وبحسب المختص، فإن هذه المؤشرات تقل بمقدار 13-15 درجة عن المعيار طويل الأجل وتحدث في 23 فبراير أقل من مرة واحدة في نصف قرن. كانت آخر مرة كان الطقس فيها شديد البرودة في مثل هذا اليوم في موسكو قبل 65 عامًا - في عام 1956 ، عندما سجل خبراء الأرصاد الجوية -27.1 ، وأخفض درجة حرارة تم تسجيلها في عام 1945 حيث تجمدت موازين الحرارة عند حوالي -30.5 درجة.


وأضاف الخبير "بهبوب رياح شمالية شرقية وشرقية 1-6 متر في الثانية. الضغط الجوي سيرتفع الى 768 ملم زئبق أي 23 وحدة أعلى من المعتاد."


متابعا أن مثل هذا الضغط الجوي المرتفع بشكل غير طبيعي من شأنه أن يدعي أيضًا تحقيق رقم قياسي وسيؤثر سلبًا على صحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تغيير الطقس، والذين سيشعرون كأنهم في منجم على عمق 250 مترا.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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