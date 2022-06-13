الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

روسيا تحصد 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين- أسماء

أسعار الذهب محلياً اليوم الإثنين

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

مشاريع كبرى بـ 3 مليار دولار من الصندوق السعودي الأردني

ديون القطاع العام لدى البنوك ترتفع 267 مليونا

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً أمام الدولار

المحاسنة: نسبة تخزين سدود الشرب بوادي الأردن تكاد تكون معدومة

وفيات الاثنين13-6-2022

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

الإثنين، 13-06-2022 09:45 ص

موسكو لا تعارض إجراء حوار مع باريس بشأن القضايا الأمنية

image_750x_625ba29512a26


الوكيل الاخباري- قال أليكسي بارامونوف، مدير قسم أوروبا الأول في وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لا تعارض إجراء محادثات جوهرية مع باريس على مستوى وزراء الخارجية بشأن القضايا الأمنية.

اضافة اعلان

 

وأضاف بارامونوف: "تدرك باريس بالفعل أن التكيف الحتمي لهيكل الأمن الأوروبي مع الحقائق الجديدة للعصر بدون روسيا أمر مستحيل ولا معنى له. وهذا أيضا اعترف به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن مؤخرا عن الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع روسيا من أجل إيجاد حل دبلوماسي للصراع وبناء توازن جديد من خلال الجهود المشتركة في مجال الأمن في أوروبا دون الانصياع لإغراءات الذل والانتقام".

وفي وقت سابق، قال ماكرون إنه لا ينبغي إذلال روسيا، لأنه سيأتي اليوم الذي ستتوقف فيه "الأعمال العدائية (القتالية) وستكون الدول قادرة على إيجاد طريق من خلال الدبلوماسية". 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-105

بريطانيا تطرح أول إستراتيجية قومية للغذاء

ززز

المكسيك.. مصرع 37 مهاجرا خلال 5 أشهر

ق

كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية

السعودية3

السعودية تغلق باب التسجيل لحجاج الداخل

شرطة أمريكا

مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار في أمريكا

ج

نزوح 805 آلاف صومالي بسبب الجفاف

أخبار متعلقة
د

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

61f24f95-c3rjteqwqaadmd6

ارتفاع حاد بعدد الضحايا المهاجرين واللاجئين عبر المتوسط إلى أوروبا

62a0a45042360473ce1ef002

زلزال بقوة 5,2 درجة في مقاطعة إيركوتسك الروسية

بايدن-وبوتين-520x290

محلل أمريكي: الغرب بات يتطلع لتسوية مع روسيا

قرد

جدري القرود يستدعي الحذر في الصيف

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تسعى لاحتواء جدري القرود