موسكو : لم نفرض شروط على طالبان ونراقب تنفيذ الحركة لوعودها

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تفرض أي شروط على طالبان لكنها تراقب التزام الحركة بتنفيذ وعودها في مسائل أمنية واحترام حقوق المواطنين.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، " لم تعترف أي دولة بطالبان بعد، يتحدث الجميع عن ضرورة إجراء اتصالات معهم بشأن القضايا الحالية، أولا وقبل كل شيء، حول القضايا الأمنية، واحترام حقوق المواطنين، وضمان عمل البعثات الدبلوماسية".

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