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الإثنين، 11-04-2022 01:51 م

موسكو .. مصرع شخصين بانفجار غاز في عمارة سكنية

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الوكيل الإخباري-لقي شخصان مصرعهما نتيجة انفجار للغاز المنزلي في مدينة ستوبينو بجنوب مقاطعة موسكو فجر اليوم الاثنين، حسبما أفادت الطوارئ المحلية في البلاد.

وقال المكتب الصحفي لهيئة الطوارئ في المقاطعة إن "سبعة أشخاص أصيبوا (جراء الانفجار)، وتوفي اثنان منهم".

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وشارك 59 من رجال الطوارئ و20 قطعة من الآليات في إزالة آثار الانفجار الذي وقع حوالي الساعة السادسة صباحا في شقة على الطابق الرابع.


وفتح مكتب المدعي العام في مقاطعة موسكو تحقيقا في الحادث، فيما تفيد المعلومات الأولية بأن الانفجار ناجم عن تسرب غاز بسبب عطل فني.

 

 

 

روسيا اليوم

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