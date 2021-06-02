موسكو مهتمة بإعادة فتح سفارتها في ليبيا بأسرع ما يمكن

الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا ستطرح خلال اتصالاتها المستقبلية مع السلطات الليبية مسألة الضمانات الأمنية حتى تتمكن سفارتها في طرابلس من استئناف عملها.

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وفي تصريحات أدلى بها على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، قال الدبلوماسي الروسي: "لا توجد مواعيد نهائية بعد. نحن نعمل على معالجة هذه القضية. الأمر ليس بهذه البساطة، فالأهم هو موضوع الأمن".



وأكد نائب وزير الخارجية اهتمام موسكو بإعادة فتح سفارتها في ليبيا بأسرع ما يمكن، لكنه أشار إلى أن روسيا لا تستطيع المخاطرة بحياة مواطنيها وسلامة بعثاتها في الخارج، مضيفا: "الأولوية المطلقة هي لمعالجة قضية الأمن في المقام الأول. من الناحية السياسية، لا أرى أي مشاكل تذكر (تعيق استئناف عمل السفارة)، لكن المشكلة هي أن هناك مخاوف في عدم وجود ضمانات أمنية كافية".



وأردف بوغدانوف أن موسكو تجري اتصالات مع ممثلين ليبيين "وسنناقش هذه القضايا معهم، لأنهم بصفتهم الطرف المستقبل مسؤولون عن أمن البعثات الأجنبية". وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن التحضيرات جارية حاليا لزيارات عدد من ممثلي القيادة الليبية لروسيا، موضحا أن الدعوة تم إرسالها لوزير خارجية ليبيا ولثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة، متمنيا أن "يأتي أحدهم قريبا".

المصدر: روسيااليوم