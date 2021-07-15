الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

البيئة وحماية الطبيعة تحتفلان بإنجازات مئوية المملكة في مجال التنوع الحيوي

اليرموك تفوز بمشروع تدريب دولي بتكنولوجيا المعلومات

مجلس امناء جامعة آل البيت يحدد عدد الطلبة للعام الدراسي للجامعة للأعوام 2021 -2022

لقاء في إربد يتدارس سبل النهوض باداء الجمعيات الخيرية

الخصاونة يفوض صلاحيات لمدير المركز الجغرافي الملكي

الداخلية تضيف شرطاً جديداً لشراء خطوط الهواتف بالأردن

وزير الشباب يتفقد المراكز الشبابية لإقليم البترا ولواء الشوبك

جرش تحتفل بمئوية الدولة الأردنية

معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021 تواصل فعالياتها

أمريكيون من أصول أردنية يدعون بايدن لزيادة دعم الاردن إقتصادياً وسياسياً

الخميس، 15-07-2021 09:44 م

موسكو: ندعو لخروج متزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا

دميتري-بوليانسكي


الوكيل الإخباري- أعربت موسكو عن قلقها إزاء الحضور العسكري الأجنبي في ليبيا، داعية لخروج متزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا.

اضافة اعلان


وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن "ما يعتبر قضية بالغة الأهمية اليوم هو الحضور العسكري الأجنبي" في ليبيا.

 

وتابع بوليانسكي، "ندعو لخروج تدريجي ومتزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا".


وأكد، أنه "من الضروري أن نضمن عدم الإخلال بالتوازن القائم على الأرض، الذي يظل بفضله الهدوء قائما في البلاد، ولم يظهر خطر وقوع تصعيد مسلح جديد".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بركان الغضب

عملية بركان الغضب تنعى طيارا سقطت طائرته أثناء القتال مع الجيش الوطني الليبي

ترامب

ترامب: لم أخطط لأي انقلاب بعد انتخابات 2020

سوريا

سوريا والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضاء على الإرهاب

هايتي

اعتقال كبير مسؤولي أمن الرئيس الهايتي المغتال

ليبيا1-1-700x430

ليبيا تحرر أكثر من 3000 محتجز منذ 2018

بوتين

بوتين يعزي ميركل في ضحايا الفيضان

أخبار متعلقة
sudan-730x438

تعاون مشترك بين السودان وروسيا

1613460874_article

ليبيا تعلن إغلاق الحدود البرية والجوية مع تونس

60e403d8d5e86

روسيا: ندعم موقف بلدان أسيان من التسوية في ميانمار

60e2f5014236047a4f7c5e3b

مصر تشارك في إطفاء حرائق قبرص بأمر من السيسي

f5a68173022acdf0ebb57b25934dd0ee

الدبيبة يطالب باسترداد الأموال الليبية المحتجزة في تونس

156630809

زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر الكوريل