موسكو: ندعو لخروج متزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا

الوكيل الإخباري- أعربت موسكو عن قلقها إزاء الحضور العسكري الأجنبي في ليبيا، داعية لخروج متزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا.

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وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن "ما يعتبر قضية بالغة الأهمية اليوم هو الحضور العسكري الأجنبي" في ليبيا.

وتابع بوليانسكي، "ندعو لخروج تدريجي ومتزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا".



وأكد، أنه "من الضروري أن نضمن عدم الإخلال بالتوازن القائم على الأرض، الذي يظل بفضله الهدوء قائما في البلاد، ولم يظهر خطر وقوع تصعيد مسلح جديد".

المصدر: روسيا اليوم