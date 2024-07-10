موسم الغبار.. الأرصاد السعودية تحذر خلال هذه الفترة

الوكيل الإخباري- أعلن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد السعودي عقيل العقيل، عن بدء موسم "الغبرة" في عدد من مناطق السعودية، ويستمر من 45 إلى 60 يوما.

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وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الإخبارية": "تجنبوا السفر برّا خاصة في فترة الظهيرة لانعدام مستوى الرؤية خلال الموسم".



ما هو موسم الغبرة؟

يُعد موسم الغبار ظاهرة طبيعية تحدث في العديد من المناطق حول العالم، بما في ذلك السعودية.



يُطلق سكان السواحل الجنوبية الغربية من السعودية على هذه الظاهرة اسم "موسم الغبرة"، حيث تهب رياح شمالية غربية موسمية محملة بالغبار والأتربة من البحر الأحمر خلال فصل الصيف.



متى يبدأ موسم الغبار؟



يبدأ موسم الغبار في السعودية عادةً في منتصف شهر يونيو ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس.



ما هي العوامل التي تسبب موسم الغبار؟



هناك العديد من العوامل التي تساهم في حدوث موسم الغبار، أهمها:



الرياح الشمالية الغربية:

تهب هذه الرياح من البحر الأحمر وتُحمل معها الغبار والأتربة من الصحراء.



الجفاف:

قلة هطول الأمطار خلال فصل الصيف تُؤدي إلى جفاف التربة، مما يجعلها أكثر عرضة للانجراف بفعل الرياح.



التضاريس:

تُساهم التضاريس الجبلية في جنوب غرب السعودية في توجيه الرياح وخلق مناطق محلية ذات تركيزات عالية من الغبار.



ما هي تأثيرات موسم الغبار؟



يمكن أن يكون لموسم الغبار العديد من التأثيرات السلبية، تشمل:



انخفاض الرؤية:

تُقلل عواصف الغبار من مدى الرؤية بشكل كبير، مما يُشكل خطورة على القيادة والطيران.



مشاكل في الجهاز التنفسي:

يُمكن أن يُسبب الغبار تهيجًا في الجهاز التنفسي ويُؤدي إلى نوبات الربو.



الخسائر الاقتصادية:

تُلحق عواصف الغبار الضرر بالمحاصيل والممتلكات، كما تُؤدي إلى إغلاق الشركات.



كيف تحمي نفسك من موسم الغبار؟



هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من موسم الغبار، تشمل:



البقاء على اطلاع:

تعرف على تحذيرات عواصف الغبار ونصائح السلامة الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية.



الحد من الأنشطة الخارجية:

تجنب قضاء الوقت في الهواء الطلق قدر الإمكان خلال عواصف الغبار.



حماية نفسك:

إذا اضطررت إلى الخروج، ارتدي قناعًا أو جهاز تنفس اصطناعي لحماية رئتيك من الغبار.



القيادة بأمان:

إذا كنت تقود خلال عاصفة غبارية، قلل سرعتك واستخدم أضواء سيارتك.

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