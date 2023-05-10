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الأربعاء، 10-05-2023 09:52 ص

موعد عيد الأضحى 2023 والعطل الرسمية في الدول العربية

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الوكيل الإخباري- يعتبر عيد الأضحى ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، وتبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك في اليوم التالي مباشرة ليوم وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة في مكة المكرمة في التاسع من ذي الحجة، فيحظى المسلمون بمشاركة الحجاج فرحتهم بتمامهم فريضة الحج، فتملأ أجواء العيد الفرح والسرور والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد. 

وفيما يلي الموعد المتوقع لعيد الأضحى المبارك لعام 2023، ومواعيد العطل الرسمية في الدول العربية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023 / 1444

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يبدأ عيد الأضحى المبارك كل عام في يوم 10 ذو الحجة (الشهر الـ12 والأخير في السنة الهجرية)، أي مباشرة بعد يوم وقفة عرفة التي تكون في 9 ذو الحجة، ويمتد عيد الأضحى لأربع أيام (أي حتى 13 ذو الحجة).

وسيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد (29 ذو القعدة) الموافق 18 يونيو/ حزيران 2023، ووفقاً للحسابات الفلكية هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد، حيث سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم الأحد الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله، وعليه فسيكون يوم الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 بداية شهر ذي الحجة. والله أعلم

وبالتالي سيكون يوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران هو يوم الوقوف بعرفة، و الأربعاء 28 يونيو/حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتجدر الإشارة بأن الدول العربية والإسلامية لا تختلف على موعد عيد الأضحى المبارك على الإطلاق، وذلك لاعتمادها على تحري المملكة العربية السعودية فقط لرؤية هلال شهر ذي الحجة من كل عام، لإشرافها الكاملة عن بدء مناسك الحج على أراضيها.

 

عطلة عيد الأضحى 2023 في الأردن 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة الأردنية الهاشمية من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز).

اجازة عيد الأضحى 2023 في مصر 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في جهورية مصر من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو)، وتتضمن الإجازة ذكرى ثورة 30 يوينو.

اجازة عيد الأضحى 2023 في الإمارات 
تبدأ إجازة عيد الأضحى لدولة الإمارات العربية المتحدة من يوم وقفة عرفة في يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو)، يتبعها 3 أيام - 10 , 11 , 12 ذو الحجة.

إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية 
تبدأ إجازة عيد الأضحى للمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 5 ذو الحجة (23 يونيو)، وحتى يوم الأحد 15 ذو الحجة (3 يوليو، على أن يعود الموظفين لعملهم يوم الثلاثاء (16 ذي الحجة).

عطلة عيد الأضحى 2023 في قطر 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في قطر من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في الكويت من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى نهاية يوم الجمعة 12 ذو الحجة (30 يونيو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في اليمن 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في اليمن من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في العراق 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في العراق من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في الجزائر 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في الجزائر من يوم الأربعاء 10 ذو الحجة (28 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في السودان 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في السودان من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).


اجازة عيد الأضحى 2023 في لبنان 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في لبنان من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

اجازة عيد الأضحى 2023 في سلطنة عُمان 
تبدأ إجازة عيد الأضحى في سلطنة عُمان من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 يوليو).

 

 




 

 


 

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