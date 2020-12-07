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الإثنين، 07-12-2020 08:15 ص

تجنب الاحتجاجات وتبادل المجاملات

موقع أميركي : هذا ما يخططه ترامب يوم تنصيب بايدن

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دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - قال موقع أميركي، نقلا عن مصادر له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يغادر البيت الأبيض على متن مروحية، في يوم تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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ويعتقد الموقع، أن المغادرة بالمروحية من حديقة البيت الأبيض، ستسمح لترامب بتجنب "الاحتجاجات"، و"تبادل المجاملات" مع الرئيس المقبل بايدن، وكذلك البقاء في البيت الأبيض بينما يؤدي منافسه اليمين القانونية.


ووفقا للموقع، سيصعد ترامب بعد التنصيب على متن طائرة الرئاسة ويذهب إلى تجمع سياسي في فلوريدا، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره. ووصف الموقع، خطة ترامب هذه بـ"النهاية العظيمة كما في السينما".


وأشار الموقع، إلى أن ترامب قد يعلن في فلوريدا، عن نيته للترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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