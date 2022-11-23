موقع: زيلينسكي ارتكب خطأين فادحين بحق بولندا

الوكيل الاخباري- ذكر موقع Niezależny Dziennik Polityczny البولندي، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ارتكب خطأين فادحين بحق بولندا، وسيكون لهما أثر سلبي على العلاقات بين البلدين.



ووفقا للكاتب ريتشارد تشارنيتسكي، فإن خطأ زيلينسكي الأول، الذي أغضب وارسو، يكمن في تعيينه لنائب سفير كييف السابق لدى برلين، أليكسي ميلنيك سيئ الصيت، وزيرا للخارجية.



ويشتهر ميلينك بافتقاره للحكمة واللباقة، وبتصريحاته المؤيدة لجرائم الشوفيين الأوكرانيين بحق البولنديين.

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وأما الخطأ الثاني لزيلينسكي، فيرى الكاتب أنه يتمثل في اتهامه لروسيا بالوقوف وراء صاروخ S-300 الذي سقط في بولندا، متجاهلا تقارير الاستخبارات الأمريكية التي أفادت بعكس ذلك.

روسيا اليوم