موقف مصر من واشنطن بشأن سد النهضة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، إنه من السابق لأوانه الحديث عن وقوف واشنطن بجانب مصر في ملف سد النهضة.



وأشار فهمي في حوار له، أنه رغم أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، إلا أن هناك اختلافات في بعض القضايا، وأهمها الانحياز المفرط من جانب الولايات المتحدة للإحتلال، والذي يتسبب في حساسية مصر.

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وأضاف أنه "لن تجد موقفا أمريكا واضحا إلا في أهمية التفاوض لحل النزاع"، مشيرا إلا أن الولايات المتحدة تراعي مصر إذا رأت أنها تتحرك على نحو مستقل وإيجابي، كما حدث في الملف الليبي.



وقال الدبلوماسي المصري إن الدور الذي تلعبه القاهرة مؤثر ودائم السعي إلى تحقيق السلام في مواجهة أي صدامات.



وأضاف أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تتعامل مع الدول الفاعلة في الشرق الأوسط، قائلا: "مصر كلما نشطت، وكلما زاد تفاعلها في القضايا كلما زاد اهتمام الأخرين بها".



المصدر- روسيا اليوم