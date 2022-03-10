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الخميس، 10-03-2022 08:57 ص

موكب رئيس الاحتلال الاسرائيلي واسلوب استقباله في تركيا يثير التفاعل - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لموكب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي وصل إلى العاصمة التركية، أنقرة، وأسلوب استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له في مراسم رسمية بالمجمع الرئاسي، الأربعاء.

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وزيارة هرتسوغ هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ سفر الرئيس السابق شيمون بيريز إلى أنقرة في عام 2007.

 



 




 

 


 

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