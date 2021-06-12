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السبت، 12-06-2021 11:55 ص

موكب رئيس الوزراء العرقي يتعرض للرشق بالحجارة - فيديو

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الوكيل الإخباري- استقبل بعض المحتجين بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق، موكب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالحجارة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عراقية بينها "شبكة رووداو".

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وكان الكاظمي قد توجه إلى ذي قار، لافتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية، قبل أن يعترض عدد من المحتجين موكبه ويقومون برشقه بالحجارة، وهو ما يظهره مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل.

 


وقال مراسل الشبكة العراقية إن الواقعة حدثت خلال افتتاح رئيس الوزراء لطريق ذي قار السريع.

 

من جانبه، قال المكتب الإعلامي للكاظمي، إن الأخير التقي خلال زيارته بمجاميع عدّة من شباب المحافظة الذين يمثلون المتظاهرين فيها، واستمع إلى مطالبهم فيما يتعلق بالأوضاع في المحافظة، وآرائهم بمجمل الأوضاع السياسية في البلاد.

 

وتعد الناصرية إحدى أكبر المدن العراقية الحاضنة للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.


إلى ذلك، اعتبر نائب عن تحالف "سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن ما قامت به مجموعة صغير ة من المحتجين لا يعبر عن 1.5 مليون عراقي في الناصرية.


واعتبر النائب ناجي رديس عبد شعبان أن زيارة الكاظمي للمحافظة "تعد خطوة مهمة لبناء ذي قار جديدة خالية من المشاكل"، بحسب "رووداو".


المصدر : سبوتنك






 




 

 


 

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