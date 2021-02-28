ميانمار.. مصرع متظاهرين برصاص الشرطة

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر سياسية وطبية، بأن شرطة ميانمار أطلقت الرصاص على محتجين، اليوم الأحد، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن سبعة، وأصابت عدة أشخاص.



وأشارت "رويترز" إلى أن شرطة ميانمار أطلقت الرصاص في أنحاء متفرقة من يانجون، كبرى المدن، بعدما لم تفلح قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في تفريق الجموع، حيث تلقت الشرطة دعما من جنود الجيش.

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كما أوضحت صور تناقلتها وسائل الإعلام، قيام عدد من المتظاهرين بنقل المصابين، مظهرة وجود آثار دماء على الأرض.



من جانبه، لفت طبيب يعمل بأحد المستشفيات لـ"رويترز"، إلى أن رجلا توفي بعد نقله للمستشفى مصابا بعيار ناري في الصدر.



كما لقيت امرأة مصرعها نتيجة ما يشتبه أنها أزمة قلبية، بعدما فضت الشرطة احتجاجا للمعلمين بقنابل الصوت في المدينة.



وبحسب "رويترز"، أكد السياسي، كياو مين هتيكي، أن الشرطة أطلقت الرصاص في مدينته داوي بجنوب البلاد، حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وإصابة عدة أشخاص آخرين.

المصدر : روسيا اليوم

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