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الأربعاء، 09-06-2021 08:21 م

مياه الأمطار تغمر مدينة مومباي الهندية

هند


الوكيل الإخباري - غمرت مياه الأمطار الموسمية الطرق والأسواق، كما تعطلت حركة بعض الحافلات والقطارات المحلية اليوم الأربعاء، وذلك بعد هطول الأمطار السنوية على مدينة مومباي، المركز المالي للهند، التي تعاني بالفعل من جائحة كورونا.

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وقد وصلت الأمطار مومباي قبل الموعد المتوقع. وكان مكتب الأرصاد قد أصدر تحذيرا للمدينة والمناطق المجاورة مثل ثين وريجاد وبالاجهار، كما توقع هطول أمطار غزيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.


وذكرت شبكة إن دي تي في أن الفيضانات والأمطار أثرت على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وعرقلت حركة المرور.


وكانت المدينة قد بدأت في الانفتاح جزئيا أمس الأول الاثنين، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.


وقد سجلت مومباي أكثر من 700 ألف حالة إصابة من بين إجمالي حالات الاصابة في الهند ويبلغ نحو 29 مليون حالة منذ مارس 2020، كما سجلت المدينة 15 ألفا و73 حالة وفاة بالفيروس.


 وابتداء من أمس الأول الاثنين، تم استئناف خدمات الحافلات وأعادت المحال فتح أبوابها.


وحذر الخبراء من أن الجائحة قد تؤثر على الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار الموسمية.

 

البيان

 




 

 


 

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