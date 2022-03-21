مياه غزة: استنزاف الخزان الجوفي في القطاع بشكل خطير

الوكيل الإخباري-أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة أن الخزان الجوفي الساحلي والوحيد ذا القدرة الطبيعية المحدودة الذي يلبي أكثر من 90 بالمئة من الاحتياجات المائية لسكان القطاع استنزف بشكل كبير وخطير بسبب الضخ الجائر، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أزمة المياه في القطاع.

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وقال مدير عام وحدة التخطيط والتوعية سلطة المياه وجودة البيئة في غزة مازن البنا خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف اليوم الاثنين، إن من نتائج هذا الاستنزاف الانخفاض المستمر لمناسيب المياه الجوفية في معظم المناطق الجغرافية للقطاع وبمعدلات عالية نسبيا، مشيرا إلى أنه أصبح هناك تداخل لمياه البحر على طول الشريط الساحلي وخاصة في مدينة غزة، ما رفع الملوحة في مياه الآبار إلى مستويات تشكل تهديدا خطيرا لحياة السكان خاصة.



وبين أن التلوث الناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي في مناطق متعددة من القطاع بسبب نقص البنى التحتية في هذا المجال جعل من الصعب استخدام المياه الجوفية لهذا الخزان لأغراض الشرب وأصبح أكثر من 98 بالمئة من آبار مياه الشرب لا تصلح لهذا الغرض بسبب جودة مياهها.



وأكد البنا، أن الاحتلال يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لما آلت إليه أزمة المياه في قطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال مسؤول عن الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة. وبين أن الاحتلال يفرض حصارا على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما ويغلق المعابر التجارية، ويمنع إدخال المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وكذلك المواد اللازمة لتشغيل مرافق تحلية مياه الشرب ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، ومسؤول عن استنزاف المياه الجوفية من خلال منعه للتدفق الطبيعي الجانبي لهذه المياه على طول الحدود الشرقية من خلال آباره المنتشرة على هذه الحدود.



وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من جل انتزاع حقوقنا في مصادر المياه الجوفية والسطحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن خسائره الناجمة عن مصادرة هذه الحقوق من قبل الاحتلال طيلة عشرات السنين الماضية.

بترا