الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 02:35 م

ميتسولا.. أول امرأة تترأس البرلمان الأوروبي منذ 20 عاما

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الوكيل الإخباري-انتخب البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، المالطية روبرتا ميتسولا، رئيسة له، لتكون أول سيدة تتبوأ المنصب منذ 20 عاما.

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وكانت ميتسولا تولت رئاسة البرلمان بالوكالة - بحسب القانون الداخلي - بعد وفاة رئيسه الإيطالي دافيد ساسولي، في11 يناير/كانون الثاني الجاري.


وحظيت ميتسولا (43 عاما) بتأييد 458 من أعضاد البرلمان الأوروبي، وأصبحت أصغر نائب أوروبية تتولى هذا المنصب.


وجرى التصويت في جلسه علنية بثت على موقع الاتحاد، ويضم البرلمان الأوروبي 705 أعضاء.


وتنتمي ميتسولا إلى حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط).

 

الأناضول

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