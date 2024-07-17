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الأربعاء، 17-07-2024 02:31 م

ميرسك: اتساع نطاق اضطرابات شحن الحاويات عبر البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري- قالت مجموعة ميرسك الدنماركية للشحن الأربعاء، إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة في الشرق الأقصى وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم.

وذكرت ميرسك في بيان: "التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام الطرق البديلة ومراكز الشحن العابر الأساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا".

وحولت ميرسك وشركات شحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن.

وحذرت ميرسك في الأول من يوليو من أن الأشهر المقبلة ستكون أصعب مع استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

وذكرت الأربعاء: "التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام على المسارات البديلة ومراكز عبور وتوقف أساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا".

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وتراجعت أسهم الشركة 1.5 بالمئة بحلول الساعة 09:04 بتوقيت جرينتش. ولم يتسنَّ التواصل مع الشركة للحصول على مزيد من التعليقات على البيان.

سكاي نيوز عربية



 

 




 

 


 

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