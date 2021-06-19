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السبت، 19-06-2021 01:46 م

ميركل: ألمانيا لا تزال بحاجة إلى حوار مع روسيا

المستشارة-الألمانية-انغيلا-ميركل-أرشيفية


الوكيل الإخباري- قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن ألمانيا لا تزال بحاجة إلى الحوار مع روسيا، وهناك علاقة تاريخية واجتماعية واقتصادية وثيقة بين البلدين.

وأضافت ميركل، في رسالة بالفيديو بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثمانين لبدء الحرب الوطنية العظمى "ما زلنا بحاجة إلى حوار مع روسيا، لأن الدولتين مرتبطتان بشكل وثيق تاريخيا واجتماعيا واقتصاديا". وشددت ميركل على أن ألمانيا وروسيا مرتبطتان أيضا عبر التعاون الدولي.

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وقالت "لقد أظهرت لنا ذلك من جديد جائحة فيروس كورونا، وهذا ينطبق أيضا على مكافحة الاحتباس الحراري الذي يثير قلقنا جميعا، وتلعب روسيا دورا مهما في هذا الأمر".


وأضافت ميركل، أن ألمانيا "تشعر بالألم" بسبب القيود المفروضة على مشاركة المجتمع المدني في روسيا وبيلاروس، وهو ما جعلها محدودة ومستحيلة في الآونة الأخيرة ".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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